南方澳斷橋 顧立雄：應推行公共工程保固保險

（中央社記者劉姵呈台北9日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，造成多人傷亡。金管會主委顧立雄今天表示，未來會提供「公共工程保固保險」相關資料給主計總處，希望可以編列預算投保，即便完工後也可投保。

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，造成多人傷亡，引起外界對公共工程安全顧慮。民進黨立委施義芳今天於立法院財委會上表示，國內超過20年的大橋梁有投保商業保險的不是很多，對此，金融監督管理委員會主委顧立雄也說，確實值得來推動「公共工程保固保險」，且產險業者每年承保時會透過第三方單位檢測、訂費率，某種程度也可達到替各公務單位定期檢測橋梁、道路安全的功能。

顧立雄會後接受媒體訪問時也指出，過去在公共工程保險上，大多認為只有興建時期才需要投保，或保固期間做投保，完工後並沒有意識到要投保；藉由這起事件，金管會會提供相關資料給主計總處，希望可以編列預算投保。

顧立雄說，公務機關有編列預算在災害預備金，不過要投保則要另外編列，因此過去是採取「鼓勵」方式，投保「公共工程保固保險」，並非強制性質，因此施行效果不是很好，大部分也都沒編列。

這次發生南方澳跨港大橋斷裂坍塌，顧立雄表示，交通部航港局確實有承保「橋梁的本體」以及「公共意外責任險」，但之後仍要釐清倒塌的原因後，才能看是否在保險的理賠範圍之內。

根據保險局先前表示，航港局針對南方澳跨港大橋承保的保險有由旺旺友聯產險公司承保的「商業火險附加地震颱風洪水險」，保額新台幣1.25億元，以及由新光產險承保的「超額公共意外責任險」，單一事故理賠上限為1.2億元。（編輯：黃國倫）1081009