綠委：宜蘭具空域乾淨優勢 可助無人機產業發展

（中央社記者王揚宇台北9日電）宜蘭縣民進黨籍立委陳歐珀今天說，無人機運用日趨廣泛，相關產業也受各先進國家重視，而宜蘭具有空域乾淨優勢，能建立示範模式並帶動無人機產業全面發展，藉此促進國家與宜蘭經濟。

陳歐珀今天邀請多位專家學者及政府官員在立法院舉辦「無人機創新應用及產業發展」公聽會；陳歐珀說，民用航空法「遙控無人機專章」預計將於民國109年3月底實施，因此希望在執行前，透過公聽會方式蒐羅各界意見，供政府相關部會及單位參考，讓技術與法規面能更加提升及健全，他也規劃109年2月、3月再度召開公聽會，了解相關進度。

根據主辦單位提供的台灣大學電機系教授吳瑞北簡報資料提到，關於台灣無人機產業發展策略，包括適度增修法令，建構無人機應用服務驗證場域；針對無人機引發議題，開發因應新需求相關技術，例如無人機可能入侵私人空域，如何進行捕捉、防衛或制止措施等需求。

陳歐珀認為，台灣發展無人機具有關鍵零組件及製造優勢，而且「宜蘭具有空域乾淨的優勢條件」，因此能經由宜蘭縣全面帶動無人機發展並建立示範模式，讓政府更有意願挹注相關資源。

何謂「空域乾淨優勢」，陳歐珀會後受訪指出，宜蘭沒有飛機航道，地面上的障礙物也少，而且相較於人口密集的都市，也很少電磁波干擾；此外，宜蘭離台灣大學、宜蘭大學、海洋大學很近，這3所大學目前在國內的無人機發展、研究、教學、應用等方向，有很強的能量，宜蘭有其區位優勢。

陳歐珀也說，與會者今天提供很多的意見，未來希望行政院科技會報辦公室以及他的國會辦公室，可以擔任協調、溝通及處理的角色，而業界評估無人機市場年產值約1000億美元，無人機能否成為台灣未來經濟發展中的重要項目，有賴產官學研各界的努力。

陳歐珀指出，希望能以國家隊的力量，將無人機產業打造成國家型的旗艦發展計畫，建構完整產業鏈，促進國家與宜蘭的經濟發展。（編輯：蘇龍麒）1081009