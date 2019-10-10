臉書推Libra 陳冲：各國央行應發展本身數位貨幣

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）臉書推出Libra加密貨幣計畫，預計2020年發行，新世代金融基金會董事長陳冲認為，依目前各國監理要求，屆時Libra可能還難推出，但建議各國央行應做好準備回應這個新興趨勢，甚至研究發展本身的數位貨幣。

東吳大學近日舉辦第四季「東吳企管財經講堂」，邀請陳冲擔任主持人，並找來中央銀行業務局行務委員謝鳳瑛、MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉、東吳大學教授歐素華等產官學代表出席。

針對其中一場主題「Libra一出，央行何以爭鋒？」，陳冲認為，Libra在目前各國央行監理機構要求下，「2020年可能還出不來」，不過，各國央行還是應該未雨綢繆，做好準備回應這個新興趨勢，甚至研究發展本身的數位貨幣。

陳冲表示，回顧貨幣發展，一路從由以金屬基礎（metal based）走向鈔票基礎（paper based），將來自然可能轉變為以軟體為基礎的形式（software based）；13年前，智慧型手機、APP都還不存在，更沒有區塊鏈應用，但如今都已成真，對數位貨幣，各國央行應嚴肅看待。

陳冲指出，近5年來中國人民銀行持續投入對數位貨幣的研究，現階段已接近成熟；9月人行數字貨幣研究所所長甚至主動開講Libra及人行發行DCEP的規劃，是值得注意的現象。

央行業務局行務委員謝鳳瑛表示，目前基於貨幣交易安全性、效益性與擴張性等考量，台灣還沒有要推出央行數位貨幣（CBDC），但已有積極的研究準備。

謝鳳瑛認為，就發行機制來看，央行發行的數位貨幣應該採「公私協力」的混合制度設計，由央行發行數位貨幣，但由銀行與非銀行的支付機構來扮演點對點（P2P）支付作業；且剛開始可由代幣基礎（token-base）這類相當於「現金」的支付貨幣出發。

謝鳳瑛說，站在央行角度，數位貨幣發行重點不在技術，而在行為的管理，秉持「相同風險，相同管理」原則，央行有必要對數位貨幣的交易風險進行管理，兼顧洗錢防制、消費者權益保護、金融隱私與貨幣政策執行等面向。（編輯：郭萍英）1081010