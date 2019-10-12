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iPhone11加持 蘋果供應鏈可望旺到年底

最新更新：2019/10/12 15:21

（中央社記者韓婷婷台北12日電）蘋果iPhone 11系列新機銷售優於預期，台廠供應鏈9月營收普遍繳出亮眼成績。部份供應商透露，客戶拉貨力道持續，要求加開模具，訂單可望一路旺到年底。

低價策略，加上相機、電池續航力及快充、處理器等有感升級，帶動iPhone 11系列新機銷售超乎預期，在美國、台灣及大陸陸續傳出銷售好消息。法人看好追加訂單效應將讓零組件廠商第4季淡季不淡。

觀察已公布的9月營收表現，包括鏡頭廠大立光、玉晶光、電池廠新普、PCB廠華通、PA廠穩懋等都創下歷史新高。台積電、軟板廠臻鼎-KY、組裝廠鴻海、和碩，甚至通路商正崴等相關供應鏈也都繳出亮眼成績。

台灣兩大鏡頭廠大立光及玉晶光是iPhone相機鏡頭主力供應商，今年推出3顆鏡頭的新機，為鏡頭廠帶來大補丸，推動鏡頭雙雄9月營收連袂創連續2個月新高紀錄。

上游的砷化鎵大廠穩懋9月營收則連續第3個月改寫歷史新高紀錄；PCB廠華通及軟板廠臻鼎-KY9月合併營收也同步攀高。新加入蘋果供應鏈的元件廠優群9月營收也以2.38億元改寫歷史新高紀錄，帶動前9月營收年增率近2成。

組裝大廠鴻海9月營收繳出月增、年增雙率雙增的成績，9月及第3季營收雙雙創下同期新高，另一家組裝廠和碩儘管營收並未創新高，但也見到月增60.27%，成長動能強勁。

蘋果零組件製造商、產品經銷商的正崴9月營收重回百億關卡，來到106.31億元。正崴表示，由於iPhone11在9月20日才正式開賣，預計第4季隨著iPhone新機銷售亮眼，可望持續挹注通路端營收，營運有望續旺。

甫於9日召開法人說明會的股王大立光釋出第4季營運利多訊息，繼8、9月營收連創歷史新高後，營運可望持續旺到11月，執行長林恩平表示，「10月拉貨動能和9月差不多，11月就算下滑也不會太嚴重。」

林恩平對第4季營運樂觀展望，讓法人對蘋概股第4季業績續旺的看法吃下一顆定心丸，緊接著將是在17日登場的台積電法說會看法，同樣被視為蘋概家族的風向球。（編輯：楊玫寧）1081012

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