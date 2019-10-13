7奈米產能滿載 台積電17日法說會可望報喜

（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電法人說明會即將於17日登場，市場普遍看好台積電可望釋出好消息，第4季營收應可改寫歷史新高紀錄，7奈米先進製程將是主要成長動能。

台積電今年營運可說是倒吃甘蔗，上半年因美中貿易戰，造成全球經濟情勢混沌不明，半導體產業庫存調整，需求疲軟，影響台積電上半年業績表現不盡理想，面臨下滑壓力，使得年初及年中股價分別回探至206.5及227元。

隨著供應鏈庫存逐步回復至正常水位，客戶需求回穩，加上時序步入傳統旺季，台積電第3季營運順利好轉，並重回成長軌跡，季營收一舉躍升至新台幣2930.46億元，季增率超過2成，並改寫歷史新高紀錄，表現令外資法人驚豔，帶動外資買盤持續回補買超，股價一度創下286.5元歷史新高，市值超越可口可樂（Coca-Cola）、英特爾（Intel）及迪士尼（Walt Disney）。

除7奈米先進製程產能滿載外，台積電面板驅動IC與電源管理晶片等產品採用的特殊製程，也受惠手機市場旺季效應，需求同步升溫。

法人預期，在蘋果(Apple)與海思需求強勁下，台積電第4季7奈米製程產能將持續滿載，並推升整體第4季業績更上層樓，續創歷史新高紀錄。

台積電累積前9月總營收7527.48億元，已扭轉上半年業績下滑局面，較去年同期增加1.5%；法人預期，台積電今年總營收應可優於去年水準，延續業績逐年創新高的趨勢。

法人看好，除超微（AMD）7奈米產品出貨放量，明年全球5G手機可望達1億至2.5億支，台積電應可受惠，7奈米產品將持續高度成長，並獨拿蘋果與海思5奈米處理器訂單，明年總營收將較今年再成長超過1成水準。

除第4季營運展望外，未來7奈米製程貢獻、明年5奈米製程進展、處理器市場擴展情況，以及今年、明年資本支出等議題，都將是台積電法說會市場關注的重點。

此外，台積電去年度盈餘每股配發8元現金股息，今年第1季每股配發2元現金股息，台積電股東今年每股共獲得10元現金股息，隨著明年營運可望恢復成長動能，台積電現金股息能否同步增加，也備受市場關注。（編輯：張良知/楊凱翔）1081013