美中談判助攻台股重回萬一 顧立雄：市場喘口氣

（中央社記者劉姵呈台北14日電）美中貿易談判達成第一階段共識，美股道瓊指數強漲，帶動台股今天早盤再度突破1萬1000點大關。金管會主委顧立雄今天表示，美中談判還不算是最終的協議，但可以讓市場「喘口氣」。

美國與中國從去年3月開始，歷經19個月的貿易戰，雙方談判代表上週達成初步協議，美國為展現善意，同意暫緩原訂15日調高對2500億美元中國輸美貨品加徵關稅稅率，激勵美股勁揚，台股今天早盤也上漲逾170點，突破1萬1000點大關，截至上午9時40分，最高來到1萬1066.54點。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午列席立法院財委會並備質詢，會前接受媒體訪問表示，現在第一階段美中談判還不算是最終的協議，但總是可以讓市場「喘口氣」。

另外，媒體詢問關於中國要提前開放金融市場，宣布全面開放外商投資期貨、基金、證券公司的具體時間表，顧立雄也表示，這之前銀保監會、證監會會早就宣布過，不是新的消息；他已有看到相關內容，對於中國開放幅度是否有更大，他還沒有了解，不過應都在同意外資准入市場的範圍內。

顧立雄表示，中國開放金融市場這部分，並不是真正跟與美國達成協議最主要的原因，最主要還是在強制授權、企業補貼跟智慧財產權這3個議題上面。

中國證監會11日宣布，將於2020年的1月1日、4月1日與12月1日起，分別取消期貨公司、基金管理公司、證券公司的外資股比限制；且符合條件的境外投資者持有期貨公司股權可至100%。（編輯：林孟汝）1081014