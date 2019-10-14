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日月光投控第4季業績創高可期 股價衝半年高點

最新更新：2019/10/14 10:03

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）日月光投控第3季營收創投控成立以來單季新高，第4季成長可期，投控股價今天強勢表態，盤中最高來到76.8元，漲逾6%，是6個月來波段高點。

日月光投控自結9月合併營收新台幣411.42億元，月成長2.8%，比去年同期增加4.8%。法人指出，日月光投控9月營收是投控成立以來單月新高。

累計第3季日月光投控自結合併營收1175.57億元，較第2季成長29.6%，比去年同期增加9.3%。法人指出，第3季營收創投控成立以來單季新高。

法人先前預估，日月光投控第3季整體業績可望較第2季成長超過25%，結果季營收優於預期。

展望第4季，法人預期，日月光投控可持續受惠旺季季節性效應，此外，蘋果iPhone 11機種內系統級封裝（SiP）和無線通訊整合模組持續拉貨，第4季業績可望較第3季成長，封裝測試與材料以及電子代工服務（EMS）業務可持續成長。

日月光投控旗下日月光半導體深耕關燈工廠，智慧工廠和智慧製造主要集中在台灣高雄廠區，今年底日月光高雄廠區會有9座關燈工廠，預估明年底將會有15座關燈工廠，屆時占高雄廠區整體坪數比重約25%。（編輯：楊玫寧）1081014

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