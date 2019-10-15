歐美股回檔 台股大漲後拚站穩萬一關卡

（中央社記者江明晏台北15日電）台股14日雙十連假後第1個交易日啟動補漲行情，大漲176.99點，收在11066.95點，歐美股14日略為收低，投顧表示，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並創反彈高。

華爾街股市14日略為收低，在重大財報即將出爐之前，市場正權衡美、中上週達成的局部貿易協議。

道瓊工業指數溫和下挫29.23點或0.11%，以26787.36點作收。標準普爾指數小跌4.12點或0.14%，收在2966.15點，科技股那斯達克指數跌8.39點或0.10%，收8048.65點。

歐洲主要股市14日回檔，原因在中國經濟數據疲軟，抵消了與美國達成局部貿易協議所形成的樂觀情緒。

台股14日雙十連假後第1個交易日啟動補漲行情，大漲176.99點，收在11066.95點，成交值新台幣1588.24億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣198.37億元。自營商買超40.93億元，投信買超5.62億元，外資及陸資買超151.82億元。

根據國外媒體報導，美國很可能將部分放寬華為禁令，允許部分企業向華為供應「非敏感性」產品，華為解禁概念股持續為觀盤重點。日盛投顧表示，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、蘋概、工業4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等題材。（編輯：楊凱翔）1081015