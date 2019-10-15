跨界創新舵手 張安平獲工研院新科院士

（中央社記者潘羿菁台北15日電）台泥董事長張安平今天獲頒工研院新科院士榮銜，總統蔡英文提到，張安平帶領台泥成為循環經濟指標企業；張安平則以「未來是要做值得的事情」，期許台泥持續前進。

值得注意的是，張安平夫人辜懷如與其姊姊張仙平到場觀禮之外，女兒張倚竹更是首度亮相，獻花給父親張安平。

工研院舉行新科院士典禮，由蔡總統親自授證，總統特別提到，張安平帶領水泥產業啟動綠色轉型，是推動循環經濟的指標企業與未來台灣產業的典範。工研院則是以「跨界創新型舵手」來描述張安平的跨域整合能力，從水泥、環保、觀光到能源，成功將台泥轉型為綠色環保工程公司，版圖跨向歐亞大陸，營運成長再創新高。

張安平表示，19、20世紀的工業，只看到「社會達爾文主義」的價值觀，造成所有產業只注重追求效率和利潤，忘掉了社會和人類整體長期良性的發展，更忘掉了保護人類生存的環保與大自然的重要性，結果是造成了污染，和大環境受到嚴重的傷害。

他強調，「文明並不等於文化，文明與文化的落差是會產生衝突，但是人就是人，因為我們可以改變環境以及人類自身的行為。台泥會繼續盡我們的能力幫這個社會、國家、地球，做應該做的事情」。

張安平進一步說，自己將持續關注工業與社會的和諧共生，並尋找人類發展與環境之間的平衡，以水泥產業的優勢，透過循環經濟思維，將水泥業成為廢棄物資源化的核心產業，邁向永續城市目標。

他也提到台泥兩大精神，第一、The future is worth it，也就是，未來要做值得做的事情。第二是一個希臘文Eudaimonia，用真、善、美三個字做為註解，去看世界的美麗、追求生命中的那一道光。（編輯：張均懋）1081015