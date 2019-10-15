Appier收購日本新創公司 助電商提升成交率

專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司Appier收購日本AI新創公司Emotion Intelligence（Emin），並推出電商促購解決方案。左起為Appier執行長暨共同創辦人游直翰、Emin執行長太田麻未。（Appier提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）今天宣布收購日本AI新創公司Emotion Intelligence（Emin），並推出AiDeal電商促購解決方案，推升成交率。

Appier上一個收購案是在2018年收購印度新創公司QGraph，並推出AIQUA人工智慧行銷自動化平台。Appier表示，在Emin加入後，將持續以AI為基礎，為客戶打造行銷工具，協助品牌跨裝置、跨通路與消費者互動。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰說，「被遺棄的購物車」指的是將商品放入購物車後卻未結帳，是電商業者常遇到的挑戰。從Appier第一次與Emin團隊見面，就知道AiDeal將會是一個絕佳解決方案。

Emin於2011年在東京成立，已服務超過800個客戶，包括Golf Digest Online與LOHACO等日本知名電商平台。（編輯：黃國倫）1081015