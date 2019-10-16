IMF下修台灣今年經濟成長至2% 朱澤民：可達2.46%

（中央社記者吳柏緯台北16日電）國際貨幣基金（IMF）最新報告將台灣今年經濟成長率預估下修至2.0%，不過行政院主計總處主計長朱澤民今天表示，主計總處的數據較完整，經濟成長率估計可達2.46%。

行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏今天上午赴立法院財政委員會備詢，進行主計總處與審計部的業務報告。

國際貨幣基金昨天公布最新的預測報告指出，由於受到全球經濟活動放緩影響，台灣今、明兩年的經濟成長率預測也下修。台灣今年經濟成長率下修至2.0%，較春季報告下修0.5個百分點；明年經濟成長率也下修至1.9%，下修幅度達0.6個百分點。

今年8月，主計總處公布台灣全年的經濟成長率預估為2.46%，與IMF預估值落差成為立委今天質詢的重點。

民進黨籍立委吳秉叡質詢時提問，為何國際貨幣基金會下修台灣的經濟成長率。朱澤民表示，由於國際貨幣基金的預測模型有許多假設資料，然而主計總處的預估是以實際掌握的農業、工業等相關數據所做，會比較準確。

朱澤民也提到，IMF在民國106年預估台灣當年的經濟成長率是2%，但是當年台灣經濟成長率為3.08%。

朱澤民說明，2.46%是由第1季、第2季的經濟情況轉好而逐漸修正得來，目前第3季預估會達到2.67%，第4季預估可達2.9%。

吳秉叡也特別提醒朱澤民，由於大選在即，相關的數據都有可能被拿出來作文章，甚至被質疑過度誇大，因此一定要跟外界說明清楚。（編輯：楊玫寧）1081016