Garmin堅持台灣製造 免受貿易戰火波及

（中央社記者江明晏台北17日電）受惠穿戴裝置價格與功能均來到甜蜜點，Garmin看好今年銷售成長，相對於Fitbit規劃明年將產線移出中國，Garmin多年來堅持在台灣製造，被外界視為洞燭先機、有遠見。

2019年第2季全球智慧手錶出貨量為1230萬支，需求持續上升，反映在Garmin端，也有亮眼表現，Fitness健身休閒產品線一直占全球Garmin總營收將近30%的占比，第2季健身休閒產品收入來到2億5200萬美元，相較去年同期成長了12%。

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，成長動能來自於健康意識抬頭、全新消費族群的挹注，還有產品平均銷售價格（ASP）的下降，Garmin的產品售價橫跨新台幣6000多元到9萬元等價格帶，但觀察主流族群大概是萬元上下。

蘋果今年推出新一代Apple Watch，也同步調降舊款穿戴裝置售價，Apple Watch Series 3目前大降至6400元起，受惠平價策略掀起買氣。

林孟垣表示，觀察穿戴裝置市場，價格與功能均來到甜蜜點，可望帶動銷量提高，看好今年市場銷售量的表現將優於去年同期，預估至少有雙位數成長，Garmin更有望高於市場平均成長，而台灣的成長率在全球市場也屬前段班，比全球平均成長至少有一倍以上，而越南、印尼等國家受惠經濟成長，有很良好的銷售表現，明年穿戴裝置的趨勢則來自於更多的健康族群。

此外，Fitbit日前發出聲明指出，公司計畫在明年1月開始，將在中國的運動健康追蹤器和智慧手錶生產線，全面轉移至中國境外。

對此，林孟垣表示，Garmin在中國有在地團隊負責銷售與產品軟體調整等業務，但一直堅持台灣是主要生產基地，儘管多年前因成本考量台灣有很多工廠外移，Garmin仍不為所動，而中美貿易戰紛擾更印證Garmin的策略正確，被外界認為「洞燭先機」及「有遠見」，而Garmin也持續加強導入工業4.0，以前端需求規劃投產，並持續在整個智慧供應鏈上努力。

Garmin今天舉行發表會，推出全新vívomove系列最高階搭載全屏隱藏式觸控螢幕與設計互動指針，導入健康數據監測與行動支付功能，全系列提供39、42、44毫米多種尺寸與材質變化，共16種不同風格選擇，發表會也同步亮相Venu系列AMOLED GPS智慧腕錶。

林孟垣表示，2019年是Garmin品牌30周年的里程碑，Garmin因應不同消費族群陸續推出高階智慧工藝腕錶MARQ系列、Forerunner專業跑錶，今天發表健身休閒產品vívomove系列與Venu新品的推出，展現品牌更成熟的產品線與發展策略。（編輯：趙蔚蘭）1081017