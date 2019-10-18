台積電法說利多不漲 股價疲弱平盤遊走

（中央社記者張建中新竹18日電）台積電法人說明會釋出正面訊息，第3季獲利創歷史新高，第4季展望樂觀，並大舉調高資本支出，只是ADR不漲反跌，今天股價也表現疲弱，開盤跌新台幣0.5元，隨後一度翻紅，在平盤遊走。

台積電17日召開法說會，公布第3季營運結果，稅後淨利1010.7億元，季增達51.4%，改寫歷史新高紀錄，每股純益3.9元。

在智慧手機與高效運算需求持續成長，台積電預期第4季營收可望突破100億美元大關，達102億至103億美元，季增9%，並續創歷史新高，毛利率也將進一步攀高到48%至50%。

因應5G動能超乎預期強勁，台積電將今年資本支出調高到140億美元至150億美元，增加40億美元，創史上新高紀錄，明年資本支出也將維持與今年相當高檔水準。

台積電美國存託憑證（ADR）受法說會利多激勵，跳空開高，只是短期漲幅已高，隨著獲利了結賣壓出籠，ADR震盪走低，跌破50美元關卡，收在49.75美元，跌0.38美元，跌幅0.76%。台積電今天股價也表現疲弱，以新台幣293元開出，跌0.5元。（編輯：楊凱翔）1081018