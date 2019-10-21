憂新儲蓄險保費漲3成 買舊保單先聽專家3建議

（中央社記者劉姵呈台北21日電）金管會出手嚴格控管高利儲蓄保單，加上目前規劃將預告的各項新政策，業者估保費恐漲30%；對於想搶買舊保單的民眾，專家建議，應從內部報酬率（IRR）、匯率風險及自身需求作考量。

金融監督管理委員會嚴格控管高利率的儲蓄型保單，除了一開始的宣告利率平穩機制外，2020年無論新台幣、外幣保單責任準備金利率也確定調降，屆時若加上拉高死亡保障門檻等政策，業者預估儲蓄保單可能會漲10%至30%，引起民眾搶購和詢問舊保單。

對於該如何挑選儲蓄險，保經業者表示，台灣大多數民眾利用儲蓄險強迫自己存錢，以規劃未來目標的資金而達成目的，然而儲蓄險是由「壽險」或「年金險」開發而來，功能偏向儲蓄理財，保障層面較少，因此，購買前仍要注意3大重點。

首先，不只看保單的宣告利率和預定利率，還要了解真正的內部報酬率（IRR），錠嵂保經指出，宣告利率與預定利率都不是保戶最後得到的真實報酬，比較能作為客觀指標的是IRR，因IRR會依照保費、年期、領回時間的設定而變化，因此，數字越高越好。

再者，其實儲蓄險有台幣型或外幣型，常見外幣如美元、澳幣、日幣、人民幣等。錠嵂保經指出，外幣型保單因為保費和保險金都是使用外幣，與台幣型相比，保戶必須承擔「匯率變動」的風險。因此，錠嵂保經建議有出國計畫、移民計畫，或是想讓子女到國外留學，會用到特定外幣的民眾，比較適合購買。

最後，磊山保經提醒，儲蓄險若在繳費期間內提前解約，除了利息損失外，本金也會有減損，舉例來說，萬一中途繳不起，大多的儲蓄保單前2年不能辦理減額繳清，也就是無法暫停繳費，且至少要繳超過4年才划算。

因此，民眾購買儲蓄保單前一定要再三檢視，不要買超出自己能力範圍或時間過長的商品，也要記得儲蓄險解約，需要一些作業時間才能變現，資產可能會有打折的狀況。（編輯：張均懋）1081021