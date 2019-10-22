紙箱包裝旺季來臨 榮成力拚第4季優於前季

（中央社記者潘羿菁台北22日電）造紙大廠榮成今年前9月自結稅前虧損7727萬元，較去年同期稅前盈餘15.19億元呈現轉盈為虧，不過即將迎接傳統旺季及雙十一電商與聖誕節慶推升紙箱包裝需求，榮成期盼第4季營運優於第3季。

另外，榮成今天公告將辦理現金增資發行新台幣5億元，用以償還銀行借款改善財務結構。

受到中國限廢令影響，對於中國境內所有造紙廠進口廢紙，全數採取配額制度，今年以來榮成旗下湖北廠與江蘇廠取得廢紙配額量不足，導致榮成面臨，工紙製造成本比中國同業還高的窘境，因此榮成日前宣布中國子公司榮成環科，申請A股上市後來撤案。

同時反應在榮成今年度營運偏差，原本首季稅後盈餘新台幣1.57億元，未料第2季稅後虧損6060萬元，最新第3季自結稅前虧損1.41億元，頗有每況愈下氛圍，讓今年上半年原本獲利成績單瞬間轉為虧錢，累計今年1至9月自結稅前虧損為7727萬元，以股本116億元計算，每股稅前虧損0.03元，今年前3季營運相較於去年同期獲利，呈現虧損姿態。

不過榮成表示，今年8月底、9月初陸續反映成本漲價，各項產品漲幅約一成，也讓8月單月稅前虧損9849萬元獲得大幅改善，自結9月稅前虧損593萬元，目前美中貿易戰導致客戶提貨信心不足，但是本季為紙箱包裝傳統旺季，又以雙十一電商節慶與歐美聖誕節等推升包裝需求增溫，預料本季營運有望優於第3季。

但是否可以全年度拚損益兩平，甚至微幅獲利，榮成僅說，要很努力。

而中國限廢令實施至今，並未有取消跡象，仍是維持2021年起海外廢紙零進口的目標，榮成認為，最快明年下半年中國境內造紙廠，都會感受全面禁止令的發酵，屆時是否有可能漲價反應成本，將有待觀察。（編輯：黃國倫）1081022