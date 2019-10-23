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鴻海擬在美威州興建資料中心 估明年完工

最新更新：2019/10/23 12:31

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海在美國威州布局傳新進展，外媒報導，鴻海重新提出高速運算資料中心建築物興建計畫，預估明年完工。

國外科技網站The Verge報導，鴻海集團在美國威斯康辛州，按照規劃重新提出了設立網路營運中心（NOC）的方案，這個中心將設計成巨型玻璃圓穹頂狀的建築物。

美國威州當地媒體密爾瓦基商業週刊（Milwaukee Business Journal）日前報導，鴻海集團規劃今年底前開始興建這個資料中心。今年9月鴻海集團首次提出興建資料中心建築物計畫，不過後來撤回進一步修改。

鴻海集團日前公布了高速運算資料中心（HPCDC）的建築物概念圖，相關建築物將鄰近鴻海集團正在威谷科技園區興建的6代面板廠，鴻海預期這個資料中心將發展應用在製造、醫療、安控和智慧建築的核心技術，預估明年2020年完工。

鴻海集團持續在美國威斯康辛州興建6代面板廠，此外規劃興建智慧製造中心（SMC），也規劃興建多功能大樓和電源供應站。

鴻海旗下工業富聯深耕美國威州威谷科技園區，將與Qolsys合作製造智慧家庭自動化和商業用觸控平板電腦IQ Panel。

鴻海董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫等人，8月中旬與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，各方未透露太多討論內情，但威州參議會領袖推文表示收到鴻海計畫的最新訊息，並期待未來持續合作。

鴻海集團在美國威州的6代線面板廠，預計將在明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，先從台灣或是日本將面板送往美國威州廠進行模組封裝。

從應用來看，6代廠面板將切入8K電視面板、汽車用顯示面板、或者是中控系統、伺服器用等。（編輯：楊凱翔）1081023

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