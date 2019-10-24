亞馬遜全球開店3大戰略 盼助台灣賣家連結全球

（中央社記者吳家豪台北24日電）亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君今天提出2020年在台3大重點戰略，包括協助賣家塑型品牌和進行外貿轉型、打造服務網絡，希望讓台灣賣家更有效連結全球市場。

全球電商龍頭亞馬遜旗下開店平台「亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）」今天在台舉辦2019年台灣賣家高峰會，發布2020年重點戰略，並頒發年度賣家獎項，包括北美與日本站點年度新秀獎、最佳企業賣家獎、新興品牌獎、創新品牌獎等。

林惠君說，由於線上與線下通路競爭，台灣廠商體認到跨境電商的急迫性。亞馬遜全球開店已可協助台灣賣家賣到9個海外站點，包括北美的美國、加拿大、墨西哥，以及日本和歐洲5國。即使在亞馬遜全球開店團隊成立前已在經營的賣家，現在都在服務範圍內，可享有台灣團隊的在地服務。

林惠君指出，亞馬遜全球開店2020年在台灣有3大重點戰略。第一是「助力品牌塑型」，亞馬遜將協助品牌塑造形象、增加流量，並提供品牌拓展工具，協助賣家解讀數據。

第二個重點戰略是「協助外貿轉型」。林惠君說，外貿轉型的新機會包含企業的新定位、打造新通路等，亞馬遜建立賣家交流圈，共同分享經驗，也提供挑選產品的建議，同時增加在台灣中南部的活動，支援在地賣家。

第三個重點戰略是「服務網絡成形」，今年6月召開服務供應商博覽會，為賣家提供服務供應商的建議，並定期進行賣家滿意度調查，了解賣家與服務供應商的互動情形。

她表示，亞馬遜全球開店建立一條龍服務，可幫助所有賣家輕鬆且低成本賣出商品。在資源連結上，亞馬遜全球開店這幾年也積極連結外界資源，包含產官學界，今年更開始建立服務供應商機制，網羅各種可以在賣家交易時提供的服務，讓所有賣家不只享有官方服務，更享有全球及在地化資源。

林惠君指出，2018年全球零售總額成長6%，而全球零售電商總額去年成長24%。跨境電商交易額近年都維持兩位數百分比成長，隨著跨境電商崛起，新一代的貿易鏈將不再有中間業者，而是透過端對端貿易，一步直達消費者。（編輯：楊玫寧）1081024