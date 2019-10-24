希華布局5G石英元件 下半年毛利率看回溫

希華預估下半年毛利率回溫，布局5G應用明年可發酵。圖為希華總經理曾榮孟。中央社記者鍾榮峰攝 108年10月24日

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）石英元件廠希華布局5G應用石英元件，預估明年成果顯現，公司預期今年下半年毛利率可較上半年佳。希華持續布局新發展體外檢測IVD元件。

希華今天下午受邀參加元大證券舉辦法人說明會。觀察美中貿易戰，希華總經理曾榮孟表示，對於通訊領域影響不大，不過中國市場需求降低，希華今年上半年營運難免受到影響。

觀察產品價格，曾榮孟指出，中國大陸石英晶體廠去年陸續設立，影響生產大於需求，低階產品價格吃緊，希華往高階產品移動，低階產品交給中國合作工廠生產。

不過日本廠商退出低階石英元件市場，有利台廠布局，希華今年上半年價格回穩，使得第2季毛利率較第1季回升，上半年毛利率較去年同期回溫，曾榮孟預估下半年毛利率較上半年好一些。

展望5G應用布局，曾榮孟表示，公司積極布局5G應用，將透過與Rakon合作，開發基地台網路相關石英元件，包括石英晶體、振盪器、溫度補償石英振盪器（TCXO）等，預計明年5G市場網路開始建設時，可望有成果顯現。

希華也預期，物聯網、穿戴裝置、真無線藍牙耳機等應用小型化石英晶體和振盪器，將是未來成長動能。希華也針對手機通訊產業，開發TCXO和高階溫度感應石英晶體（TSX）等新產品。

希華自有品牌占比約70%，策略合作夥伴占比約30%，公司持續與Rakon結盟，開發製造中高階產品，與泰晶科技結盟成立泰華，布局中低階產品。希華是Rakon最大法人股東。

在新產品部分，希華持續布局新發展體外檢測IVD元件，已申請通過7項與生化感測和奈米粒子相關技術專利，希華也研發離心式LSPR免疫檢測碟片，以及光碟式微流道快篩感測晶片等。

若從產品應用類別來看，今年上半年網通占比約30.19%，OEM廠商占比約24.53%，消費電子和PC占比約12.71%，物聯網和模組占比約12.38%，行動裝置占比約6.5%，其他占比約13.6%。

從產品類別來看，今年上半年石英晶體占比約60%，是希華營收占比最大的產品，石英振盪器（OSC）產品今年上半年占比約22.2%，較去年同期小幅下滑，不過TCXO占比較去年同期成長。希華每月總產能約1.3億顆以上。

希華自結9月合併營收新台幣2.05億元，較去年同期2.7億元減少24.15%。第3季自結合併營收6.23億元，較第2季5.54億元增加12.47%。累計今年前9月自結合併營收17.28億元，較去年同期20.76億元減少16.75%。（編輯：張均懋）1081024