林口新創園打造AI聚落 3年加速千家新創成長

（中央社記者顧荃台北24日電）經濟部今天表示，目前已有亞馬遜AWS聯合新創中心等15家國際級加速器進駐林口新創園，預計3年可加速1000家新創成長，並將打造亞洲最大AI聚落。

經濟部上午在行政院會針對「林口新創園－打造新創未來城」進行報告。

經濟部報告指出，林口新創園目前已有99家新創、13家數位轉型企業、15家加速器、4家生活服務事業及1家聯合創新中心進駐，聚集人工智慧、物聯網及智慧醫療產業新創，除了台灣外，還有來自美、英、法、德、俄等10個國家的新創事業。

經濟部表示，未來將持續媒合新創與產業鏈結，預計3年將可加速1000家新創成長；另外A7棟預計109年中完成以AI為主題的促參招商，目前已洽AI實驗室與台灣人工智慧學校進駐，將打造亞洲最大AI聚落。

經濟部次長林全能出席院會後記者會時表示，將運用三大策略協助新創產業，第一是借重在地資源，選定有便捷交通與完善生活機能的世大運選手村作為產業聚落；第二，促成新創與大型企業合作，縮短從創意到確定商業模式的距離；第三，藉由大量國際資源，招攬跨國加速器進駐、吸引國際人才聚集等。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，林口世大運選手村在106年8月完成任務後，挪出部分空間打造出全國最大的新創產業基地，政府鎖定人工智慧、物聯網、智慧醫療與大數據應用等科技新創領域為招商對象，提供進駐者一站式服務及租金減免優惠，已成功吸引10個國家、超過132家國內外新創事業及加速器進駐，進駐率已超過9成。

蘇貞昌說，他17日也前往林口新創園鼓勵新創業者，並現場宣布「有利林口新市鎮產業減稅措施」，讓相關產業享有投資稅捐抵減15%優惠。此外，國發基金也加倍投資新創事業，從原本的10億提高到20億。政府藉由政策工具的串連、政府資源挹注，全面提升台灣新創產業實力。（編輯：林淑媛）1081024