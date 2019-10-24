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王道銀行總經理楊錦裕申請退休 由李芳遠接任

最新更新：2019/10/24 21:51
王道銀行24日經董事會通過，總經理將由現任香港分行行長李芳遠接任。（王道銀行提供）中央社記者劉姵呈傳真 108年10月24日
王道銀行24日經董事會通過，總經理將由現任香港分行行長李芳遠接任。（王道銀行提供）中央社記者劉姵呈傳真 108年10月24日

（中央社記者劉姵呈台北24日電）王道銀行今天公布，總經理楊錦裕將申請退休，將由現任香港分行行長李芳遠接任，待金管會審核後，由董事會授權董事長核定生效。

王道銀行今天發布重大訊息指出，經董事會通過，總經理楊錦裕將申請退休，由王道銀行現任香港分行行長暨執行副總經理李芳遠接任。

王道銀表示，楊錦裕自2012年加入王道銀行（原為台灣工業銀行）擔任總經理以來，持續帶領王道銀行強化業務績效與擴大營運規模，7年來達成多項重大里程碑，授信餘額連年創下新高，打造王道銀行堅強的財務體質，其後更帶領王道銀行轉型商銀，並於台灣證交所掛牌上市。

王道銀指出，將接任總經理的李芳遠，擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士學歷，過去曾任匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行工商金融業務處資深副總裁等職務，現任王道銀行香港分行行長。

王道銀表示，李芳遠自2012年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，即帶領香港分行迅速拓展業務，加入至今，王道銀行香港分行的稅前淨利已成長近5倍，為重要的獲利引擎。（編輯：趙蔚蘭）1081024

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