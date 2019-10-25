雙11搶市 電商拚集團作戰與異業結盟

（中央社記者吳家豪台北25日電）迎戰2019年雙11購物節，電商業者啟動集團作戰模式，打通旗下平台的會員帳號與點數；另有業者結盟多家異業夥伴，串連食衣住行等生活圈，力拚擴大雙11的消費場域。

網路家庭今天說明ONE PChome集團作戰模式，啟動超過千萬會員的帳號直通功能，使用任一服務帳號即可登入PChome24h購物、PChome商店街、個人賣場、露天拍賣、Pi拍錢包、支付連、PChome旅遊、PChomeThai、PChome入口網站、比比昂等10大服務。

網家也推動P幣串接多元通路，除了內部整合來自線上購物和Pi拍錢包兩種體系的P幣點數，也可交換外部的8大點數系統，例如樂天市場。

網路家庭董事長詹宏志說，PChome已連續第3年推出雙11活動，今年以會員帳號互通和打通P幣點數，串連集團服務打造ONE PChome，致力增加P幣在線上和線下商家的合作通路，目前已累積超過18萬個合作通路點，包含新增了眾多商店街和露天拍賣賣家加入P幣生態圈。

創業家兄弟旗下電商平台生活市集較往年提前啟動雙11暖身活動，並首度在雙11結合線上、線下的異業優惠，輔以AI（人工智慧）精準個人化推薦，迎戰即將來臨的雙11購物節。

Yahoo奇摩電商將於30日舉辦雙11活動開跑記者會，已預告將宣布全新自動化物流中心，並升級「都會送」服務。

23日正式在台灣上線的新電商平台「淘寶台灣」主打在地化介面，可在超商取貨付款，並提供商城7天鑑賞期、台灣本地退貨及24小時自動化客戶服務。今年雙11將投入上億元的行銷補貼，推出千萬商品零元免運費、1元清空價值百萬元的購物車等優惠活動。（編輯：楊玫寧）1081025