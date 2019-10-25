全球經濟新變局 楊金龍坦言貨幣政策面臨2大挑戰

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行總裁楊金龍今天坦言，科技進步與全球化的發展、全球經濟長期停滯的低通膨與低利率環境，均讓貨幣政策面臨挑戰；央行將強化經濟預測的努力，且不再逐年設定M2成長目標區。

楊金龍今天出席台灣經濟學會、中央銀行主辦的「總體金融與經濟情勢預測研討會」，他演講時提到，全球化風潮及金融危機的爆發，對全球經濟及金融體系的發展帶來重大影響，而金融危機發生10年以來，國際金融情勢變得更加撲朔迷離，這樣的經濟新變局，讓央行思考如何因應貨幣政策帶來的挑戰。

楊金龍指出，第一個挑戰是科技進步與全球化的發展，隨著全球金融整合日益深化，法規鬆綁及金融帳自由化的進展推升國際資本流量已遠遠超過國際貿易量，這個發展也影響了貨幣政策的有效性。

另一方面，楊金龍指出，非銀行金融、虛擬通貨、P2P借貸及群眾募資等新型金融蓬勃發展，可能削弱銀行在貨幣創造過程中所扮演的角色，進而影響貨幣政策的傳遞管道，也可能形成金融監理問題，影響金融穩定。

此外，全球供應鏈高度連結、創新科技發展及電子商務巨擘的訂價能力持續增加，改變一國就業市場及物價變動趨勢，楊金龍坦言，這些發展都使得央行愈來愈難掌握貨幣政策指標。

由於不確定性無所不在，楊金龍表示，會強化經濟預測的努力，將善用新技術與大數據等方法，檢視即時指標來增進分析品質，以及建構完善的貨幣政策風險管理；未來央行也擬將M2年成長目標區調整為2至3年的中期監控區域（monitor range），且不再逐年設定M2成長目標區。

楊金龍說明，這項作法將容許M2在中長期參考區間內有較大的波動，不僅讓貨幣政策有較大操作彈性，也能發揮中長期定錨機制的作用。

至於第二個挑戰－全球經濟長期停滯的低通膨與低利率環境，楊金龍指出，全球經濟走出全球金融危機的陰霾，但至今依然處於低成長陷阱（low growth trap）中，未跳脫投資不足、低信心、低成長、低通膨的循環困境。

楊金龍指出，近幾年全球經濟長期停滯，加上主要經濟體央行實施非傳統的量化寬鬆貨幣政策，造成全球普遍面臨低利率問題，使得央行因應經濟下行風險的能力受限，也導致各國央行貨幣政策傳遞機制弱化，進一步壓低了民眾對未來通膨的預期；此外，如果全球負殖利率債券規模持續增加，可能衝擊金融機構正常營運及市場運作機制，最終不利金融穩定。

不過楊金龍表示，台灣通膨率低且穩定、通膨展望平穩，國內利率也維持在低檔，與主要國家相比，實質利率水準仍屬適中。

楊金龍總結，長期停滯的低通膨與低利率現象，已為各國經濟發展帶來極大的挑戰；在有效需求不足，且去槓桿化盛行的情況下，貨幣政策的效果並不易傳遞至實體經濟，顯示貨幣政策的侷限性；各國應善用擴張性財政政策，如果能進一步搭配結構性的改革政策，將可發揮提振經濟的成效。（編輯：林孟汝）1081025