助生醫新創發展 陳美伶：全力支援早期資金需求

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）為協助生醫新創發展，國發會主委陳美伶今天出席國際生醫加速器合作計畫活動，向新創團隊喊話，國發基金創業天使投資方案額度已加碼至20億元，有早期資金需求，歡迎來聯繫。

國發會主委陳美伶今天出席「國際生醫加速器合作計畫Pitch Day」活動致詞時表示，台灣在生醫發展上相當具有優勢，2019年CEOWORLD雜誌調查顯示，台灣醫療體系的健康照護指數世界排名第1，國家地理頻道也將台灣醫療水準評為亞洲第1。

陳美伶指出，更何況台灣擁有全球最棒的健保制度，國家級全民健康保險資料庫，累積超過24年的全民就醫資料，還有收案全球第3多的人體生物資料庫，這些巨量資料將有助於各界建構AI演算法及影像、疾病判讀等等各項應用研究。

陳美伶說，同時，生醫產業也是政府積極推動的「5+2產業創新計畫」的重要一環。去年台灣生醫產業營業額已達5000多億元，由此可見政府所投入的努力，且包括國際大藥廠賽諾菲、Janssen、Merck等，都已與台灣生醫產業建立起一定的合作基礎。

陳美伶表示，如今跨國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）也在台投入國際級生醫加速器計畫，這是令人非常振奮的消息；國發會會扮演好角色，為台灣新創團隊，外國生醫產業打造良好的法規、資金、人才等基礎環境，也希望在AstraZeneca的牽線與助攻下，讓台灣生醫產業在國際上發光發熱。

陳美伶說，舉例來說，國發會先前匡列新台幣10億元辦理創業天使投資方案，迄今已通過投資57家新創事業，其中4分之1為生醫新創業者，因新創業者申請踴躍，日前已將方案額度加碼一倍至20億元，歡迎有早期資金需求的新創團隊，不用客氣，隨時可來聯繫。

陳美伶表示，希望有一天，台灣能在生技醫藥領域占有重要的一席之地，並預祝2019國際生醫加速器合作計畫順利成功，期盼所有參與計畫的團隊能夠得到亮眼的成績，獲獎團隊未來晉身「獨角獸」之列。

另外，陳美伶也向台北市長柯文哲喊話，今天首次來到國家生技研究園區，發現進來交通不易，中央政府已承諾會全額負擔聯外道路興建費用，期許市府能積極規劃動工。

「國際生醫加速器合作計畫」是由國家生技研究園區（NBRP）結合AstraZeneca的全球iDream計畫，並加入中研院、台北醫學大學及成功大學的研發、臨床與新創資源；活動將遴選出8隊具有潛能代表台灣參加全球競賽的新創團隊，並於接下來3個月接受國內外業師打造的專業訓練課程、一對一商品化指導、國際專家顧問輔導。（編輯：黃國倫）1081026