台股收復11300點 電子股領軍

（中央社記者張建中台北28日電）美股上週五收高，道瓊工業指數上漲152.53點，台股今天同步震盪走高，指數收復11300點大關，一度達11341.03點，距波段高點僅6.15點；電子股回穩，為大盤上攻的主要動力。

至10時50分，大盤指數來到11318.92點，漲22.80點，成交量約新台幣609億元。

傳統產業股今天漲跌互見，統一在外資連日買超下，股價一度達75.2元，漲1.48%，帶動食品類股指數一度漲0.86%，表現相對強勢。

乙烯、丙烯與丁二烯報價下挫，法人認為，台塑化第4季營運不樂觀，股價走跌，台化股價也同步走弱，影響塑膠類股指數滑落，表現相對疲弱。

電子股方面，台積電美國存託憑證（ADR）上週五收在51.13美元，改寫歷史新高，台積電今天股價雖然未能同創歷史新高，不過，仍維持上漲走勢，一度達新台幣295.5元，漲幅0.68%。

蘋果（Apple）供應商股王大立光與鴻海股價同步震盪走揚，臻鼎-KY及台郡等印刷電路板（PCB）族群股價也有不錯表現，帶動整體電子股指數一度漲逾0.5%，為盤面多頭指標。（編輯：楊玫寧）1081028