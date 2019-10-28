台股居高思危 股票投資消費信心跌至4個月低點

（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央大學台經中心今天發布10月消費者信心指數（CCI）為80.97點，雖較上月微升，但子指標走勢分歧，房市信心指標樂觀，續揚至2015年8月以來新高，投資股票時機降幅最大，且來到近4個月低點。

10月CCI為80.97點，較上月增加0.11點，6項子指標中，物價水準、家庭經濟狀況、購買耐久財、國內經濟景氣等指標上升，投資股市時機、就業機會指標則下降。

台股10月屢創佳績，不只重返萬一，更寫下逾29年新高紀錄，不過觀察消費者信心指數，其中子指標「未來半年投資股票時機」，10月為61.6點，較上個月調查結果下降3.5點，降幅是各項子指標中最大。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，「未來半年投資股票時機」降幅為各指標最大，主因是大家有「居高思危」的意識，台股已經站上波段新高，不過股票族留心各項經濟數據便會發現，美國經濟狀況不太理想，台灣表現也不太一致，前景存在不確定性，因此多數人會認為現在是「賣點」而非「買點」。

另一項下降的指標為「未來半年國內就業機會」，10月調查結果為87.6點，與上月調查結果相較，下降2.1點，且來到2010年11月以來的新低；吳大任表示，勞動市場多屬於落後指標，這項子指標走跌，可能反應美中貿易戰、全球經濟走緩對於製造業的衝擊，已經慢慢擴及就業市場，後續必須密切關注。

至於4項上升的子指標，以「未來半年購買耐久性財貨時機」上升幅度最多，10月調查結果為105.40點，較上月上升3.15點，且來到2015年8月以來的高點。

吳大任認為主要有2大因素支撐房市指標延續上月的強勁表現，一是看好台商回流將使廠房、商辦需求增加，帶動營建業信心，其次，香港反送中抗議持續，可能會使部分港資向外尋求落點，台灣房地產也成為投資項目。

整體而言，部份子指標表現依舊強勁，如「未來半年國內經濟景氣」為87.30點，來到2015年5月以來新高，「未來半年家庭經濟狀況」91.15點，打平今年7月的歷史新高紀錄，但也有部分指標往下走，吳大任表示，經濟「外冷內熱」且子指標走勢分歧，未來必須審慎關注經濟發展。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為10月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2832位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：鄭雪文）1081028