亞德客-KY第3季EPS 2.32元 今年獲利上看第3高

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）氣動元件廠亞德客-KY第3季稅後淨利新台幣4.37億元，每股稅後純益2.32元。前3季稅後淨利18.96億元，每股稅後純益10.04元。法人估今年獲利可來到歷史第3高。

亞德客-KY第3季自結合併營收新台幣40.22億元，較前一季減少9%，較去年同期增加5%；第3季自結合併毛利率45.85%，較第2季47.43%季減1.58個百分點，較去年同期46.49%減少0.64個百分點。

第3季自結合併營業利益9.99億元，合併營益率24.83%，較第2季26.95%減少2.12個百分點，比去年同期24.29%微增。集團稅後淨利4.37億元，單季每股稅後純益2.32元。

累計今年前3季合併營收118.04億元，較去年同期減少2%，前3季毛利率46.43%，較去年同期48.84%減少2.41個百分點；前3季營業利益29.55億元，營業利益率25.04%，較去年同期27.91%減少2.87個百分點；集團稅後淨利18.96億元，較去年同期21.58億元減少12.12%，前3季每股稅後純益10.04元，低於去年同期EPS 11.42元。

法人預估，氣動元件在最快未來1到2個季度的回溫狀況較線性滑軌元件來得明顯。

展望今年，法人估亞德客-KY今年業績落在154億元到156億元區間，力拚較去年持平，今年獲利可到歷史第3高，每股純益可超過13元。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo、和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo占中國大陸氣動元件市場占有率約65%。（編輯：蘇志宗）1081031