研華第3季每股盈餘3.06元 創單季新高

（中央社記者吳家豪台北1日電）工業電腦廠龍頭研華今天董事會通過第3季財報，合併營收新台幣143.82億元，年增16%；稅後淨利21.4億元，年增25%；每股盈餘（EPS）3.06元，創單季新高。

研華累計今年前3季每股盈餘達8.08元，年增21%，也改寫歷史同期新高。

總經理陳清熙表示，進入第3季後，中國市場需求轉好，但同時歐洲營收轉弱；全年來看，整體營收成長可能仍落後於年初預期。

不過，陳清熙也說，受惠於營運規模逐步擴增與適度的費用優化，加上原物料價格趨弱，對於費用以及成本端有利，因此獲利率仍符合以往表現。

研華今年前3季營收以美元為基準來看，由於自2月起計入Advantech Technologies Japan公司的營收貢獻，應用電腦事業群營收年增67%，表現最為突出；其次為網路暨通訊事業群，營收年增18%；嵌入式運算核心事業群營收年增8%，符合預期。

今年前3季研華旗下智能服務事業群營收年增2%，雖低於預期，但第3季之後動能稍有恢復，表現優於第2季；工業物聯網事業群營收年減2%。

若從區域來看，研華北亞市場受惠於Advantech Technologies Japan公司自2月起併入日本營收，今年前3季營收年增78%；新興市場營收年增21%。北美市場表現穩健，今年前3季營收年增16%，符合預期。受歐元貶值與需求趨弱影響，歐洲市場今年前3季營收持平；中國地區今年前3季營收年減2%。（編輯：鄭雪文）1081101