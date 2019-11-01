更多編輯台推薦新聞：
山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達
地方

山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州
國際

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

研華第3季每股盈餘3.06元 創單季新高

最新更新：2019/11/01 18:29

（中央社記者吳家豪台北1日電）工業電腦廠龍頭研華今天董事會通過第3季財報，合併營收新台幣143.82億元，年增16%；稅後淨利21.4億元，年增25%；每股盈餘（EPS）3.06元，創單季新高。

研華累計今年前3季每股盈餘達8.08元，年增21%，也改寫歷史同期新高。

總經理陳清熙表示，進入第3季後，中國市場需求轉好，但同時歐洲營收轉弱；全年來看，整體營收成長可能仍落後於年初預期。

不過，陳清熙也說，受惠於營運規模逐步擴增與適度的費用優化，加上原物料價格趨弱，對於費用以及成本端有利，因此獲利率仍符合以往表現。

研華今年前3季營收以美元為基準來看，由於自2月起計入Advantech Technologies Japan公司的營收貢獻，應用電腦事業群營收年增67%，表現最為突出；其次為網路暨通訊事業群，營收年增18%；嵌入式運算核心事業群營收年增8%，符合預期。

今年前3季研華旗下智能服務事業群營收年增2%，雖低於預期，但第3季之後動能稍有恢復，表現優於第2季；工業物聯網事業群營收年減2%。

若從區域來看，研華北亞市場受惠於Advantech Technologies Japan公司自2月起併入日本營收，今年前3季營收年增78%；新興市場營收年增21%。北美市場表現穩健，今年前3季營收年增16%，符合預期。受歐元貶值與需求趨弱影響，歐洲市場今年前3季營收持平；中國地區今年前3季營收年減2%。（編輯：鄭雪文）1081101

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報