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精測10月營收創新高 法人看好明年業績逾42億

最新更新：2019/11/03 14:56

（中央社記者潘智義台北3日電）股后中華精測自結10月合併營收新台幣3.53億元，創歷史同期新高。法人預估，受惠台積電5奈米製程明年進入量產，精測明年業績可望成長25%以上，創歷年新高。

精測自結10月合併營收3.53億元，較9月3.92億元減少9.9%，較去年同期2.48億元大增42.58%。法人指出，精測10月營收是歷年同期新高，也是單月第3高。

累計今年前10月精測自結合併營收27.32億元，較去年同期28.06億元下滑2.52%。

展望第4季和明年營運，法人預估，精測今年第4季業績還是受傳統淡季影響，由於第3季營收基期創高，預期第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過42億元，創歷年新高。

法人預期台積電5奈米製程明年進入量產後，精測業績可望受惠，明顯成長。

除了測試應用處理器（AP）外，精測也擴大在射頻元件和電源管理晶片測試比重，尤其是精測切入5G射頻元件測試，跨足sub-6GHz和毫米波（mmWave）頻段的射頻元件測試。

法人指出，精測切入中國5G基地台大廠特殊應用晶片的測試供應鏈，中國大廠在5G基地台布建市占率超過6成，也有利精測探針卡出貨。（編輯：楊凱翔）1081103

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