林伯豐獲頒旭日重光章 令和時代台灣企業第一人

（中央社記者廖禹揚台北3日電）工商協進會理事長林伯豐因長期致力推動台日經貿交流，7日將於日本接受日本天皇頒贈「旭日重光章」，也是在令和時代首位獲頒此章的台灣企業領袖。

旭日重光章為日本政府對外國企業界人士敘勳的最高榮譽獎項，於每年春、秋季頒發，工商協進會今天發布新聞稿表示，日本外務省今天公布日本政府秋季外國人授勳名單，林伯豐將獲頒此章。

工商協進會轉述林伯豐回應表示，獲頒旭日重光章對其個人是至高無上的榮譽，感謝工商協進會理監事、會員及工作人員長年共同努力推展台日關係，也特別感謝日台交流協會會長大橋光夫及台北事務所代表沼田幹夫協助，並願與日本最大工商團體日本經濟團體連合會、關西經濟連合會、中部經濟連合會、九州經濟連合會、北海道經濟連合會、四國經濟連合會及日本工商企業界共同分享此一殊榮與喜悅。

工商協進會多年來推展國際經貿關係與產業合作，與日本工商團體及地方政府交流密切，早年與日本宮城縣簽署合作備忘錄（MOU），並於日本三一一大地震時邀集會員捐款賑災，每年也定期參與經團連在亞洲各國舉辦的亞洲企業高峰會。

工商協進會表示，近年陸續與九經連、道經連、四經連及關經連等日本各地區重要工商團體簽署合作備忘錄（MOU），共同在台灣或日本舉辦多場台日經貿論壇與商談會，協助媒合台日企業商機。由林柏豐擔任董事長的台玻集團與日本企業亦有長期合作關係。

林伯豐說，工商協進會未來將與日本工商團體及地方政府在已建立的合作基礎上，持續深化台日產業交流合作與經驗分享，共創台日經貿發展新契機。（編輯：蘇志宗）1081103