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宏達電虛擬實境助陣 優化adidas開發過程

最新更新：2019/11/04 16:02

（中央社記者江明晏台北4日電）宏達電今天宣布，與沉浸式聯合平台The Wild，一同協助adidas透過VIVE VR System建立虛擬零售空間，能幫助內部成員在上市產品前，更容易地溝通訊息，優化開發、評估、文案與產品供應等流程。

宏達電說明，採用虛擬實境之後，包括了採購、銷售、業務等內部團隊，都能在同一個共享空間中工作，從開發、評估、調校，到重新評估等步驟都在3D中進行，能大幅節省成本，也因此有更快速適應與發展的潛力，業務資訊的傳遞也因此更加便利，所有團隊都能夠在一個即時的環境腦力激盪。

舉例來說，adidas的團隊透過VIVE虛擬實境系統與The Wild軟體在虛擬實境中合力打造零售空間，配合精準設計的建築元素與高解析度的視覺畫面，創造最真實、最具沉浸感的零售空間環境，帶來擬真的體驗；透過虛擬實境改變原本傳統的工作流程，讓整體效率也大幅提升。

adidas可更進一步檢視原本的工作流程，強化整個訊息溝通管道，免去了不必要的溝通過程，進而創造出一個系統讓產品抵達消費者之前就能避免不需要的設計，也避免銷售旺季中，增加adidas團隊多餘的工作負擔。（編輯：林孟汝）1081104

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