穿戴品牌結合保險業 多運動減免保費

（中央社記者江明晏台北4日電）Garmin攜手全球再保險領導品牌SCOR Global Life公布亞太區首發合作計畫，南山人壽等先驅導入，保險公司可透過穿戴裝置收集客戶運動數據，提供優惠保費，將保險提升到事前風險防控。

隨著智慧穿戴、雲端物聯網等技術成熟，穿戴裝置領導品牌Garmin與全球前四大再保公司SCOR Global Life今天宣布合作計畫，瞄準人口規模龐大、極具保險發展潛力的亞太地區作為首發應用市場，將Garmin大數據分析資料庫與即時數據監控功能，整合到再保險公司SCOR「生理年齡模型BAM」當中，再保險公司透過該模型有效評估風險，將多項有效生理數據整合到模型演算法中，提供承保見解。

通過這項合作，再保險公司SCOR Global Life將使保險公司能夠更準確地評估個人的實際生理年齡狀態、降低風險並提供更有競爭力的價格。

Garmin表示，透過光學式心率感測技術、精準感測器追蹤使用者的移動等，掌握各項生理、運動數據，結合SCOR「生理年齡模型BAM」綜合評估，保險公司可透過穿戴裝置收集客戶日常的運動、生理數據，以保費優惠、健康指導以及其他獎勵，獎賞生活健康的客戶，將保險由事後補償的性質提升到事前的風險防控，不但提升客戶的生活質素，也可以減少索償，有助控制保險成本，達到雙贏，也成為科技保險的重大趨勢發展。

Garmin Health與全球再保險公司SCOR Global Life合作，首波合作計畫於亞太市場展開，包括台灣南山人壽與數家亞洲保險企業。

Garmin Health全球業務發展總監Joern Watzke表示，這項創新演算法是法國再保險龍頭SCOR Global Life和Garmin獨家合作的產品，也是保險科技的應用與突破。

他說，生理年齡可反映消費者死亡/發病風險，未來將結合科技收集使用穿戴裝置者的步數、靜態心率、活動燃燒卡路里、睡眠時間和體質指數（BMI）等5個參數，讓保戶健康與保障一起升級。（編輯：林孟汝）1081104