中華電跨足VTuber產業 虛擬偶像當代言人

中華電信舉辦「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」獲獎的虛擬偶像將出任HiNet光世代的品牌代言人。中央社記者江明晏攝 108年11月5日

（中央社記者江明晏台北5日電）中華電信舉辦「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」，獲獎的虛擬偶像將出任HiNet光世代的品牌代言人，未來有望結合5G、AR、VR、線上客服等技術，發展實體門市虛擬客服。

中華電信今天舉辦「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」，透過比賽徵選首任HiNet光世代原創虛擬偶像，從徵稿、評選，到網路人氣投票，歷經5個多月，今天舉辦頒獎典禮，獲得金獎的作者NAiK來自香港，他原創的虛擬角色「光音凱伶」將出任HiNet光世代的品牌代言人。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信具有全國網路基礎優勢，同時非常看好台灣優秀的科技、文創人才與文化創意能量，本次藉由「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽，讓人才、創意相互結合，激盪出各種別具特色的數位應用成果，加速台灣數位經濟的發展。

此外，中華電信積極發展5G創新應用，HiNet光世代原創虛擬偶像的誕生，將結合5G、AR、VR、線上客服等技術，發展實體門市的虛擬客服，未來將透過首任虛擬偶像代言人以更多元的數位應用與年輕族群溝通。

HiNet光世代虛擬偶像創作大賽為電信業首創的VTuber創作賽事，受到國內外創作者響應，總計吸引多達745位創作者投稿報名，最終符合規範入選作品432件。

本次評選以品牌精神、產品特色、企業形象等創意詮釋角色設計，中華電信邀請產官學界相關領域專家，組成專業評審陣容進行評選，包含評審長前VTuber製作人兼動漫專欄作家hinac、國際影展得獎動畫導演薛佑廷、藝人黃子佼、插畫家蚩尤及中華電信行銷處協理陳建志。

中華電信數據分公司總經理林榮賜表示，虛擬偶像是年輕人的創意，有賴高品質網路與低延遲的技術，中華電提供重要基礎，未來合作可應用在很多方面，包括客服機器人跟虛擬偶像做結合，也有望協助新服務、產品導購，在MOD平台上，可以成為虛擬主持人，有助於品牌年輕化，而這也是國內電信業者首度嘗試。

文化內容策進院董事長丁曉菁今天出席頒獎典禮，喊話希望中華電成為投資台灣內容的夥伴；林榮賜表示，中華電MOD提供平台給許多文創內容發展創意，未來中華電不排除和更多文創投資者合作。（編輯：鄭雪文）1081105