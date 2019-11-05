立積10月營收創歷史新高 創意攀今年頂峰

（中央社記者張建中新竹5日電）IC設計廠立積與IC設計服務廠創意10月營收同步攀高，立積10月營收續創歷史新高紀錄；創意10月營收則為今年新高水準。

受惠中國客戶轉單效益持續發酵，網通設備射頻前端模組（FEM）出貨暢旺，立積10月營收延續攀高趨勢，首度突破新台幣3億元關卡，達3.01億元，月增6.1%，連續5個月營收創歷史新高。

法人預期，除中國客戶轉單效益擴大，立積也將切入華為手機無線網路FEM供應鏈，將驅動立積明年營收及獲利同步成長。

創意在客戶委託設計（NRE）與特殊應用晶片（ASIC）業務同步成長帶動下，10月營收攀高至9.09億元，月增20.1%，並為今年新高水準。

其中，NRE營收2.24億元，月增達94.6%，為推升創意10月營收攀高的主要動力；創意10月ASIC營收月增11.8%。

創意前10月營收83.22億元，年減25.73%，法人預期，創意雖然第4季營運可望較第3季好轉，今年總營收仍將面臨下滑壓力，人工智慧與網路等先進製程計畫將是帶動創意明年營運翻揚的主要動力。（編輯：林孟汝）1081105