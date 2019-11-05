精測第3季獲利倍增創單季新高 明年業績衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）股后中華精測第3季稅後淨利新台幣2.47億元，大幅季增110.4%，創歷史單季新高，每股稅後純益7.55元。法人預估，精測明年業績可望成長逾25%，續創歷年新高。

精測第3季合併營收11.02億元，較第2季6.7億元大增64.4%，合併毛利率54.79%，較第2季51.9%增加2.89個百分點，合併營業利益3.09億元，合併營益率28.03%，較第2季20.85%增加7.18個百分點。

精測第3季稅後淨利2.47億元，較第2季1.17億元大增110.4%，每股稅後純益7.55元，優於第2季EPS 3.59元。法人指出，精測第3季獲利創歷年單季新高。

公司指出，第3季營運業績反映產業傳統旺季，受惠5G進入商用化階段，帶動多項半導體測試介面產品需求增溫，包括應用處理器晶片、射頻/無線傳輸晶片、數據/基頻晶片，以及無線/有線網路傳輸晶片等。

新產品垂直式探針卡（VPC）業績也開始顯見，為第3季營運增添成長動能，以產品別來看，射頻晶片、無線/有線網路傳輸晶片是目前垂直探針卡主要應用類別。

由於精測今年上半年業績獲利表現趨緩，累計今年前3季合併營收23.78億元，較去年同期25.58億元下滑7%，合併毛利率52.9%，較去年同期53.52%減少0.62個百分點，合併營業利益5.62億元，合併營益率23.66%，較去年同期27.19%減少3.53個百分點。

精測前3季稅後淨利4.59億元，較去年同期5.51億元減少16.68%，每股稅後純益14.01元，低於去年同期EPS 16.82元。

展望第4季和明年營運，法人預估，精測第4季業績還是有傳統淡季影響，由於第3季營收基期創高，第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過，明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過新台幣42億元，創歷年新高。

法人預期，台積電5奈米製程明年進入量產後，精測業績可望受惠明顯成長。

除了測試應用處理器外，精測也擴大在射頻元件和電源管理晶片測試比重，尤其是精測切入5G射頻元件測試，跨足sub-6GHz和毫米波（mmWave）頻段的射頻元件測試。

法人指出，精測也切入中國5G基地台大廠特殊應用晶片的測試供應鏈，此外，中國大廠在5G基地台布建市占率超過6成，也有利精測探針卡出貨表現。（編輯：楊玫寧）1081105