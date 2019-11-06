美中貿易戰台灣受惠 王美花：對美出口增17.7%

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）聯合國研究報告顯示，美中貿易戰開打以來，台灣是貿易轉移最大受益者。經濟部次長王美花今天說，截至9月為止，台灣對中國大陸出口減少7.2%，對美出口增加17.7%。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮、經濟部次長王美花等人列席，報告「我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與美國等各國簽署自由貿易協定（FTA）、並與理念相近國家強化『實質外交』之具體策略、進程與預期結果」，並備質詢。

國民黨籍立委江啟臣詢問台灣在美中貿易戰中得利狀況，王美花回應表示，根據統計，截至9月為止，台灣對中國大陸出口減少7.2%，對美出口增加17.7%。

王美花進一步指出，截至上週為止，已有151家台商回台，數量非常驚人；目前已經回來的台商會在台灣生產，因為這是長期布局。

另一方面，她也坦言，台灣工具機、機械業等業者確實受到中國訂單減少影響，廠商需要強化升級轉型。

此外，民進黨籍立委王定宇問及台灣與美國海外私人投資公司（OPIC）的合作，吳釗燮表示，OPIC是美國政府機構，但資金來自私人；在OPIC重組後，資金將更加龐大，目前雙方正在討論未來的合作。

吳釗燮說，台灣不是OPIC資金的一部分，不過，相信雙方未來有很多合作機會。

至於美國在台協會（AIT）日前表示，期待與台灣合作，研擬設立台灣的「國際網路安全卓越中心」（International Cybersecurity Center of Excellence），使在台灣及全印太區域的公私部門能夠在資安議題上密切合作，並推動在太平洋島國的能力建設計畫。對此，吳釗燮說，就外交層面來說，這有很高的意義；成立這個中心相關的細節仍在討論中。

聯合國報告顯示，美國和中國的貿易戰使今年上半年美國從中國進口、受關稅影響商品減少350億美元；台灣則是貿易轉移最大受益者。台灣今年上半年對美出口較去年同期增加42億美元，增加的部分大多是辦公室和通訊設備。（編輯：林淑媛）1081106