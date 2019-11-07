年底聚餐旺季展店挹注 瓦城拚全年營收攀高

（中央社記者江明晏台北7日電）瓦城受惠展店效益助威，10月與前10月營收齊創歷史同期新高，看好後續新展店衝刺加速，與百貨週年慶、年底聚餐旺季加溫，有望挹注全年營收續攀新高。

瓦城公布10月營收，持續受惠展店效益助威，達新台幣3.72億元，年增15.3%，累計營收41.27億元，較去年同期成長14.8%，齊創歷史同期新高，成長幅度皆達雙位數。

瓦城泰統表示，自2018年起持續加速展店，成功帶動集團總體來客數攀升及營收貢獻。展望後市，集團隨著步入年底新展店衝刺加速，年度展店目標25家皆已簽約完畢，確定展店目標達陣。

截至2019年10月底，瓦城集團已完成新展店10家店，配合百貨換櫃時程11月將再完成4家新展店，加乘全台百貨週年慶與即將邁入的年底聚餐旺季，法人看好，瓦城全年營收、獲利皆可望續創新高。

瓦城泰統現為全台最大東方餐飲連鎖集團，過去營運績效皆踏著穩健的步伐向上，每股盈餘（EPS）每年維持正向成長、現金股息配發率近五年來平均接近90%。持續受惠展店效益及既有店穩健表現下，集團同步展現對成本費用精準控管。

此外，瓦城開發乾拌麵產品銷售亮眼，為集團延伸服務、拓展客源，目前於全台瓦城、大心及合作電商平台皆有販售，未來將逐步開展更多銷售通路。（編輯：黃國倫）1081107