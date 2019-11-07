工具機景氣觸底明年第1季待回溫 業界續看成長

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）工具機產業景氣變化各界關注。機械公會表示工具機產業景氣已經觸底，若貿易戰和緩，機械產業景氣最快明年第1季有急單回溫。工具機公會預估明年中期景氣可漸復甦，明年產業續看成長。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希今天接受中央社記者採訪表示，機械產業景氣「最差就是這樣」，其中工具機產業直接受到景氣變化影響明顯，但目前景氣「已經觸底」。

柯拔希指出，僅有極少數中小型廠商對員工採取彈性調配休假的方式，家數不多、占整體機械產業廠商比重低。

他指出，整體機械產業景氣仍有剛性需求支撐，包括產業機械、航太機械設備、以及電子機械設備等市場需求仍持穩。

展望未來機械產業景氣趨勢，柯拔希預期，若美中貿易戰進一步和緩，機械產業景氣最快明年第1季有急單回溫現象，目前要觀察的是部分客戶下單、但是暫無交貨的狀況是否延續、是否影響部分機械廠商的業績表現。

他重申新台幣對美元匯率升值對機械廠商產品出口的衝擊，建議中央銀行有所作為。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中向中央社記者表示，目前工具機產業景氣不佳，主要是全球整體製造業景氣趨緩影響，目前客戶下單以急單為主，廠商也擔心客戶下單卻暫不交貨、進而影響業績表現。

面對客戶態度觀望，黃建中指出，有廠商採取彈性調整的方式，包括彈性休假、辦理員工訓練等，也有小型廠商持續讓員工全部上班。他建議勞動部可協助廠商採取適當策略，因應工具機產業景氣變化。

展望工具機產業景氣趨勢，黃建中預期明年中期工具機產業景氣有機會逐漸復甦，不過仍須觀察復甦力道，預估今年台灣工具機產業業績可能下滑15%到20%，明年可望回穩成長10%左右。

程泰集團董事長楊德華對中央社記者表示，全球工具機產業景氣都面臨衰退，工具機產業景氣衰退時間可能延長，預估到明年第3季開始才有機會緩慢復甦，他有長期抗戰的準備。（編輯：林興盟）1081107