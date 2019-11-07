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珍奶發威 六角前3季EPS近8元創新高

最新更新：2019/11/07 18:12
珍奶發威，六角（2732）旗下「日出茶太」全球展店有成，第3季每股大賺3.18元、前3季7.72元，均寫新高。圖中為外貿協會董事長黃志芳於菲律賓台灣形象展期間前往拜會當地日出茶太。（六角提供）中央社記者江明晏傳真　108年11月7日
珍奶發威，六角（2732）旗下「日出茶太」全球展店有成，第3季每股大賺3.18元、前3季7.72元，均寫新高。圖中為外貿協會董事長黃志芳於菲律賓台灣形象展期間前往拜會當地日出茶太。（六角提供）中央社記者江明晏傳真　108年11月7日

（中央社記者江明晏台北7日電）珍奶發威，六角旗下「日出茶太」全球展店有成，在東南亞擁500門市搭上外送平台商機，第3季每股賺3.18元、前3季7.72元，均寫新高，並喊話未來3年全球將達2000店的規模。

六角國際今天公布第3季合併營收新台幣13.69億元，年增率達24.29%，營業淨利1.93億元，稅後淨利1.27億元，分別較去年同期大幅成長87.9%及150.31%，每股稅後盈餘（EPS）達3.18元，累計前3季稅後獲利年增170%，EPS 7.72元。

六角說明，第3季成長動能主要來自Chatime日出茶太品牌每年新展店年增3成起跳，同時在擁有500間以上的東南亞國家，搭上外送平台商機，推升同店銷售成長，獲利幅度也因營業費用控制得宜，第3季營收年成長將近25%，營業費用年增小於9%，讓第3季稅後獲利年增150%以上，累計前3季EPS 7.72元。

六角10月合併營收4.1億元，累計1至10月合併營收41.02億元，前10月合併營收，年增率29.98%，同創歷史同期新高。

六角第3季合併營收13.69億元，年增率達24.29%，營業淨利1.93億元，稅後淨利1.27億元，分別較去年同期成長87.9%及150.31%，每股稅後盈餘（EPS）達3.18元，第3季營收、獲利再創歷史單季新高，累計前3季稅後獲利年增170%，EPS 7.72元。

10月合併營收4.09億元，在4億元以上高水位，累計1至10月合併營收41.02億元，前10月合併營收，年增率29.98%，同創歷史同期新高表現。

展望第4季，雖適逢淡季，六角集團旗下茶飲品牌展店動能依舊持續，看好將呈現淡季不淡，全球展店有機會淨增加接近百家，預期淡季展店效益有於明年第一季開始發酵，「Chatime日出茶太」品牌在全球不同國家已取得領先品牌地位，印尼目前已300家，預計往後每年以100家加速度開出；菲律賓年底有望展店至140家、每年以40至50家開出；位於大洋洲的澳洲茶太目前也140家，也會以每年淨增加50家開出；北美市場中的加拿大，明年也會達成百店里程碑。

展望未來，六角表示，前3年已備妥未來3年迎接2000店發展的後勤支援，預計來年獲利成長大幅超越營收成長幅度的趨勢將持續。（編輯：蘇志宗）1081107

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