珍奶發威 六角前3季EPS近8元創新高

（中央社記者江明晏台北7日電）珍奶發威，六角旗下「日出茶太」全球展店有成，在東南亞擁500門市搭上外送平台商機，第3季每股賺3.18元、前3季7.72元，均寫新高，並喊話未來3年全球將達2000店的規模。

六角國際今天公布第3季合併營收新台幣13.69億元，年增率達24.29%，營業淨利1.93億元，稅後淨利1.27億元，分別較去年同期大幅成長87.9%及150.31%，每股稅後盈餘（EPS）達3.18元，累計前3季稅後獲利年增170%，EPS 7.72元。

六角說明，第3季成長動能主要來自Chatime日出茶太品牌每年新展店年增3成起跳，同時在擁有500間以上的東南亞國家，搭上外送平台商機，推升同店銷售成長，獲利幅度也因營業費用控制得宜，第3季營收年成長將近25%，營業費用年增小於9%，讓第3季稅後獲利年增150%以上，累計前3季EPS 7.72元。

六角10月合併營收4.1億元，累計1至10月合併營收41.02億元，前10月合併營收，年增率29.98%，同創歷史同期新高。

六角第3季合併營收13.69億元，年增率達24.29%，營業淨利1.93億元，稅後淨利1.27億元，分別較去年同期成長87.9%及150.31%，每股稅後盈餘（EPS）達3.18元，第3季營收、獲利再創歷史單季新高，累計前3季稅後獲利年增170%，EPS 7.72元。

10月合併營收4.09億元，在4億元以上高水位，累計1至10月合併營收41.02億元，前10月合併營收，年增率29.98%，同創歷史同期新高表現。

展望第4季，雖適逢淡季，六角集團旗下茶飲品牌展店動能依舊持續，看好將呈現淡季不淡，全球展店有機會淨增加接近百家，預期淡季展店效益有於明年第一季開始發酵，「Chatime日出茶太」品牌在全球不同國家已取得領先品牌地位，印尼目前已300家，預計往後每年以100家加速度開出；菲律賓年底有望展店至140家、每年以40至50家開出；位於大洋洲的澳洲茶太目前也140家，也會以每年淨增加50家開出；北美市場中的加拿大，明年也會達成百店里程碑。

展望未來，六角表示，前3年已備妥未來3年迎接2000店發展的後勤支援，預計來年獲利成長大幅超越營收成長幅度的趨勢將持續。（編輯：蘇志宗）1081107