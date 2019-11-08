台灣大加深AppWorks合作 投資6億創投基金

台灣大哥大宣布認購 AppWorks 管理的AppWorks Fund III （本慧創投基金）共新台幣6億元。圖攝於台灣大哥大總經理林之晨在10月登場的日月潭花火音樂節。中央社記者江明晏傳真 2019年11月8日

（中央社記者江明晏台北8日電）台灣大哥大今天宣布認購AppWorks管理的AppWorks Fund III （本慧創投基金）共新台幣6億元，成為該創投基金的重要投資人。

蔡明忠延攬AppWorks之初創投創辦合夥人林之晨擔任台灣大哥大總經理，台灣大與AppWorks之初創投的進一步合作也一直受到關注，台灣大哥大今天宣布認購AppWorks管理的 AppWorks Fund III （本慧創投基金）共6億元。

AppWorks Fund III 的主要股東除台灣大，還包括富邦人壽、國泰人壽、緯創資通、宏泰集團、群益金鼎證券，以及國發基金等。累計AppWorks旗下管理的三檔創投基金，總規模為1.7億美元 （約新台幣51億元），已成為區域較具規模的創業投資機構。

台灣大哥大總經理、AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出，很高興在雙方同仁半年來的密切協作下，完成台灣大結盟AppWorks的一個重要里程碑。

台灣大擁有720萬行動電話付費用戶，年營收1200億元，市值3900億元，是台灣電信業的獲利王；AppWorks則是大東南亞領先的創業加速器，也是區域較活躍的創投機構，其生態系共有1044位創業者、351家活躍新創，整體營收28.6億美元，總估值則為39.7億美元。

台灣大指出，成為AppWorks Fund III 的重要投資人，可透過 AppWorks提供的專屬服務，在對的時間連結對的新創，進一步挹注台灣大的轉型。同時，這也讓許多AppWorks新創，有機會藉由與台灣大合作加速成長，期待這個合作模式，能產生許多雙贏的結果。（編輯：林孟汝）1081108