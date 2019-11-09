蘋概股大廠下週法說 牽動台股資金動向

（中央社記者吳家豪台北9日電）電子業重量級大廠及蘋果概念股將於下週召開法人說明會，12日由英業達打頭陣，廣達、鴻海法說會則在13日接力登場，將牽動台股關注焦點與資金動向。

鴻海自結10月合併營收5958.82億元，月增1.38%，年增1.04%，創歷史同期新高。外資法人持續買超鴻海推升股價，鴻海8日早盤最高來到92.9元、漲2.31%，續創今年4月中旬以來高點。

鴻海13日法說會上，法人關注焦點可能包括大股東創辦人郭台銘動向、主要客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等。

法人表示，鴻海今年第4季業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

英業達10月合併營收481.76億元，年增4.26%；累計前10月合併營收4195.5億元，年增0.13%。

英業達評估，第3季營收應是今年全年營收的高點，第3季筆電營收與第2季持平，因應美國加徵中國大陸產品關稅，目前筆電產能已開始自中國大陸移轉。第3季伺服器營收也是全年的高峰期，主因第4季伺服器企業型客戶動能較弱，第4季伺服器營收將下修。

廣達因應美中貿易戰布局，日前宣布將在台灣興建第3生產大樓，並在泰國成立子公司，做為東南亞生產基地，提供客戶更多的選擇。

廣達今年重視人工智慧（AI）產品，董事長林百里曾提到，今年目標不再是筆電一哥，要全力拚人工智慧，現在廣達已經是AI大公司，有AI產品、伺服器、雲端、機器人，還有AI醫院及設備，是全方位的AI供應商。（編輯：張均懋）1081109