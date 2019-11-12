台紙榮成受禁廢令影響 前3季獲利明顯衰退

（中央社記者潘羿菁台北12日電）造紙廠第3季財報出爐，台紙受惠於合併紙器廠效益與處分股票業外收益，推升第3季稅後淨利新台幣1.03億元，年增31%；榮成則仍深陷中國禁廢令影響，單季虧損擴大為0.88億元。

台紙表示，第3季單季獲利較去年同期大幅成長，主要有2因素，一是去年9月20日才併入立文紙器廠，今年則完整反映紙器廠獲利效益；二是今年有處分股票利益進帳約1500萬元。

不過，台紙累計前3季稅後淨利2.65億元，每股稅後淨利（EPS）為0.66元，較去年同期衰退33.2%。台紙今年上半年苦於越南禁廢令影響，導致正陽廠工紙進料不足，影響紙器廠營運；所幸隨著禁廢令解禁，下半年營運重新回溫，加上工紙價格處於低檔，讓台紙營業利益單季站上1億元大關，本業比第2季略好。

至於台灣第3大造紙廠的榮成也公告第3季稅後淨損0.88億元，每股淨損0.07元，較去年同期虧損0.3億元再度擴大，也是2008年第4季稅後淨損2.37億元以來第二慘烈數字，壓抑今年前3季稅後淨利僅786萬元，較去年同期衰退99.1%，EPS為0.01元。

受到中國限廢令影響，中國境內所有造紙廠進口廢紙全數採取配額制度，今年以來榮成湖北廠與江蘇廠取得廢紙配額量不足，導致榮成面臨工紙製造成本比中國同業還高的窘境，僅管今年8、9月有反應成本調漲售價，不過依舊難挽回虧損頹勢。

榮成今年3月宣布在台加碼投資70億元，針對彰化二林廠新增年產20萬公噸造紙機及更新紙器廠設備，二林廠新產能要到2020年第4季才會開始貢獻營運。（編輯：張良知）1081112