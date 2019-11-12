上銀看工具機景氣未好轉 估明年首季後訂單回升

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）傳動元件大廠上銀表示，受到美中貿易戰影響，工具機產業目前沒有看到好轉的跡象，訂單以短單為主。不過上銀新產品和新專案有斬獲，預期明年第1季之後訂單可回升。

上銀今天下午舉行法人說明會，觀察台灣和全球工具機產業景氣，上銀董事長卓文恒表示，美中貿易戰一路走來，已經有長期的影響，近月來工具機產業並沒有看到轉好的跡象，不僅台灣工具機產業景氣受影響，日本工具機產業也受到衝擊，他指出，今年前9月日本工具機產業接單規模較去年同期下滑3成。

卓文恒指出，儘管最近看來貿易戰有和緩趨勢，但無法掌握未來是否更轉好。

卓文恒指出，儘管工具機產業近月並沒有好的狀況，不過上銀新產品新專案仍有不錯斬獲，例如產品順利通過日本車廠的認證。

此外，上銀在航太應用、以及5軸複合式工具機高階產品，近月產能逐步往上提升，有看到量產訂單，此外滾珠螺桿應用在自動化的小規格產品，訂單穩健，上銀在自動化機器人、以及醫療和水五金等應用，有不錯發展。

法人問及同業是否有回溫跡象，卓文恒指出，目前仍看不出有好的狀況，短期需需求並未回溫，半導體生產設備應用需求仍熱，自動化應用相對佳，這些產業應用並沒有如同工具機產業低迷。

法人問及經銷商庫存水位，卓文恒表示，個別經銷商據點廣，庫存水位不同，有些仍有備庫存的需求，或是持續消化庫存，各家狀況不同。

談到資本支出規模，卓文恒表示，半導體和自動化應用相關客戶資本支出穩健，不過工具機產業資本支出恐受到景氣影響。談到在手訂單，客戶交期相對短，目前以1個月甚至1個月不到的短單為主，下單期間不會看到半年後，某些單一規格產品量相對多。

展望明年上半年客戶庫存水位，卓文恒指出，到明年2月前客戶工作天數相對較少，目前來看客戶持續消化庫存，預期到明年第1季之後，客戶訂單有機會逐步往上提升。（編輯：楊凱翔）1081112