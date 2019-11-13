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豆府第3季獲利躍進 展店再添動能

最新更新：2019/11/13 10:53

（中央社記者江明晏台北13日電）韓式餐飲業者豆府受惠展店效應，第3季每股純益2.07元，創同期新高，累計前3季每股純益達5.24元，豆府近期跨入非韓市場，新品牌飛機河粉將接續展店，再添營運動能。

豆府第3季單季稅後純益新台幣3971萬元，年增16.83%，每股純益2.07元，創同期新高，累計前3季稅後純益9917萬元，年增16.67%，每股純益達5.24元。

豆府第3季合併營收3.69億元，年增20.15%，營業毛利1.99億元，年增18.15%，毛利率維持在54%的水準，營業利益5016萬元，營業利益率14%。

豆府9月分別於桃園和台中開了2間韓姜熙的小廚房，2019年第4季初期，一口氣拓展3間新門市，分別為韓式料理品牌北村豆腐家台南新光三越西門店、韓姜熙的小廚房中壢SOGO店，並於台中中友百貨開立第一個非韓料理品牌飛機河粉，截至目前為止集團店數共計42間。

豆府指出，主打越南河粉的飛機河粉自10月17日開幕就創下單日銷售超過600碗的成績，將於11月21日在台北101購物中心展店，12月將再插旗新北市，為擴大非韓料理版圖，豆府也在11月6日與連續2年榮登米其林必比登的泰式炒河粉品牌BAAN PHADTHAI正式簽約，預計2019年底全集團展店數將達45間。（編輯：郭萍英）1081113

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