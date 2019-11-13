不畏貿易戰 詩肯搶進內湖開旗艦店

（中央社記者江明晏台北13日電）詩肯董事長林福勤表示，集團不畏貿易戰衝擊零售，仍在內湖傢俱一級戰區開設首家旗艦店，詩肯調整營運效果顯現，且貿易戰預估趨緩，明年營運將優於去年。

詩肯在內湖傢俱一級戰區開出首家旗艦店，租下以「黃金獵犬在屋頂」的寵物店原址，斥資新台幣500萬元打造以新加坡傳統造型的白牆斜頂來凸顯詩肯品牌的新形象。

林福勤表示，中美貿易戰對台灣零售業衝擊很大，加上電商崛起雙11業績驚人，做賣場真的非常競爭，但詩肯「拋磚引玉」，看好台灣零售傢俱市場仍有1000億元的基本盤，在一片不景氣中斥資500萬元打造內湖旗艦店。

林福勤指出，雖然近期台商回流，但目前還在購買土地的階段，對百貨和傢具等零售市場等挹注不明顯，預估2到3年後，工廠落成聘請員工才會刺激銷售買氣回籠，詩肯目前還是靠著汰舊換新添購的買氣延續銷售。

林福勤指出，零售市場有基本盤在，傢具市場規模達到新台幣1000億元，木頭家具約300億元，以柚木為主力商品的詩肯，在規模約150億元的市場僅有10%市占率，最大還是皮沙發市場，因此幾年前也創出「詩肯居家」品牌跨入這個領域。

目前詩肯3個品牌在台灣共131店，算上海外門市規模超過170家，林福勤強調，每一家實體門市都會做好，但也不會放棄電商，接下來布局重點會放在東南亞，在新創品牌讓產品結構擴大，就能涵蓋超過500億元市場，目標是要搶下10%的市占率。

詩肯今年調整體質、門市優化、異業結盟及品牌升級4大營運策略不變，林福勤表示，詩肯今年還是會持續展店，但會較為謹慎，速度放慢，目標是將整體產值提升，而詩肯目前所有門市都有盈餘，暫無關店計畫。

台灣連鎖傢具品牌詩肯今年4月宣布，斥資新台幣2.28億元，併購新加坡第二大傢具零售商NOVA，有助於未來開拓東協市場版圖，林福勤表示，目前仍在與舊有團隊轉接中，之後會慢慢擴大布局，NOVA品牌也會進入台灣，也放眼印尼市場。

詩肯前3季稅後純益0.53億元，較去年大幅減少，但10月進入消費旺季，整體營收達1.69億元，年增12.76%，累計前10月營收14.32億元、年增0.66%。

林福勤表示，詩肯今年還是會有獲利，明年首季就會趨於穩定，第2季會更好，推估中美貿易戰趨緩，整體業績會優於今年，也會有不錯的獲利表現。（編輯：郭萍英）1081113