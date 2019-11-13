本業熄火業外損失 欣陸第3季大虧5億元

（中央社記者潘羿菁台北13日電）苦於本業動能熄火與業外提列損失兩大衝擊，欣陸今天公告第3季財報，稅後虧損新台幣5.21億元，創7季以來首見虧損，壓抑今年前3季每股稅後盈餘（EPS）僅0.3元。

欣陸發布重訊指出，公司間接持股45.47%關聯企業New Continental Corp的轉投資公司，所從事的北美地區基礎建設工程承攬業務虧損，因此欣陸第3季財報依據權益法認列NCC投資損失約3.68億元，同時，也一次性認列投資溢價減損約2.11億元，合計第3季須認列5.80億元轉投資事業損失。

欣陸發言人、財務部經理林宗錕表示，受到成本超支與工程進度不如預期等綜合因素影響，導致北美基礎工程標案產生虧損，目前標案工程仍持續進行中，將持續關注工程狀況以維護股東權益。

欣陸公告今年第3季財報，營業利益僅1.67億元，較去年同期衰退76.7%，本業無動能加上認列業外損失，導致該季由盈餘轉為虧損5.21億元，EPS為-0.63元，累計今年前9月營收為170.72億元，年減8.7%，稅後淨利為2.48億元，較去年同期大幅衰退85.8%，EPS為0.3元。

林宗錕強調，目前公司營業活動淨現金流入為2.06億元，未來將持續專注3大核心業務，包括營造工程、不動產開發與環境工程。（編輯：楊凱翔）1081113