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北歐獻策能源轉型 經濟部看好台挾ICT優勢合作

最新更新：2019/11/14 15:36
瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、芬蘭商務辦事處與丹麥商務辦事處14日首次聯合辦理北歐永續能源與環境論壇，經濟部政務次長曾文生（前排左六）出席致詞。中央社記者廖禹揚攝 108年11月14日
瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、芬蘭商務辦事處與丹麥商務辦事處14日首次聯合辦理北歐永續能源與環境論壇，經濟部政務次長曾文生（前排左六）出席致詞。中央社記者廖禹揚攝 108年11月14日

（中央社記者廖禹揚台北14日電）台灣發展綠能的決心受到國際高度重視，多家北歐業者來台希望促成永續能源解決方案合作，經濟部次長曾文生表示，交流有助激發創新技術，並指出台灣的ICT根基可能是打入未來市場的優勢。

看準台灣能源轉型商機，瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、芬蘭商務辦事處與丹麥商務辦事處今天首次聯合辦理北歐永續能源與環境論壇，邀請多家北歐能源相關業者來台介紹永續解決方案。

經濟部政務次長曾文生致詞表示，台灣雖然受政治因素無法加入聯合國，但仍遵循聯合國定下的永續發展指標，善盡國際社會一分子的責任；同時，對高度依賴國際貿易的台灣而言，使用再生能源已成為產業發展、打入國際供應鏈所要面對的重要議題，再生能源發展成為政府的重要工作。

曾文生表示，希望透過這類論壇，了解業者在相關管理技術、法規調適等議題上的意見，找到新模式及科技創新方法，讓台灣能源轉型更順利。

曾文生受訪指出，除持續提高既有再生能源發電效益，政府科研計畫持續支持洋流發電等新發電方式研究，再生能源儲能、電網調度及智慧電表也都還有許多創新的空間與可能性。他也說，未來智慧化管理都要仰賴電腦，台灣可能藉過去累積的ICT（資通訊）技術能力，在市場找到一席之地。

今天論壇中也邀請到來自芬蘭、瑞典及丹麥業者就低壓空壓機節能方案、高占比再生能源併網彈性發電系統方案、電網解決方案、廢棄物智慧與永續解決方案等多樣永續解決方案發表演說，希望藉此展開台灣與北歐更多合作機會。（編輯：林孟汝）1081114

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