南科在吉隆坡設點 台醫療器材銷東南亞

為協助台灣醫療器材產品拓銷至東南亞，南科管理局副局長鄭秀絨（前排右4）率領南科管理局一行人到吉隆坡建立「南科醫療器材產品推廣及營運中心」。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年11月17日

（中央社記者郭朝河吉隆坡17日專電）為協助台灣醫療器材產品拓銷至東南亞，南部科學工業園區管理局首度結合廠商產品在海外成立行銷據點，到馬來西亞首都吉隆坡建立「南科醫療器材產品推廣及營運中心」。

配合推廣及營運中心啟用，開幕儀式今天早上在吉隆坡舉行，現場賓客雲集，出席者除了從台灣遠道而來的中華民國牙醫師公會全國聯合會、國立成功大學及台北醫學大學醫師及教授等外，前馬台經貿協會顧問陳榮洲、吉隆坡台灣貿易中心主任蕭春雁、吉隆坡國際牙科中心（KLIDC）、醫療器材通路商及本地牙科學院代表等也到場參與。

南科管理局副局長鄭秀絨表示，南科管理局過去10年間積極推動醫療器材產業聚落，透過平台服務及研發補助鼓勵廠商技術創新，取得不錯的成果；但也發現醫材的行銷及品牌建立所需投入的金額是研發端的數倍以上，對台灣較小規模的醫療器材廠商而言是非常沈重的負擔。

因此，她希望透過南向海外營運據點的建立，將南科園區及台灣的優質醫療器材產品帶入馬來西亞與東南亞市場、甚至全球市場，也期望藉由「南科醫療器材產品推廣及營運中心」的成立，為台灣及馬來西亞雙方創造雙贏局面。

鄭秀絨說，南科管理局在協助台灣醫材廠商拓銷東南亞市場上不遺餘力，而馬來西亞經濟穩步發展，醫療水準提高，吉隆坡更是東南亞經濟貿易中心，成為本次選定建立南向海外聯合營運服務及拓銷的前哨站，也是台灣醫材教育訓練、業務洽談與服務中心。

陳榮洲說，台灣擁有高品質醫療水準、臨床技術及醫事服務，而吉隆坡執6億多人口的東南亞及伊斯蘭市場之牛耳，台灣雖進入這個市場較晚，但此策略是正確第一步，永遠不會太晚。

他說，雖然這次進軍勢必與傳統歐美大廠競爭，但他期望透過台馬雙方密切的合作，使營運據點集合展示、訓練、教學、業務、銷售及臨床等功能，成為南科頂尖醫材產品進軍馬來西亞及東南亞市場的強力後盾。（編輯：郭中翰）1081117