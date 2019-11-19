鴻海威州廠完成封頂 美籍幹部來台受訓

鴻海集團在美國積極招募高階人才，目前正有26位在台灣進行長期受訓計畫。圖為美籍幹部參加鴻海AI工廠管理訓練。鴻海提供。中央社記者鍾榮峰傳真 108年11月19日

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海集團宣布美國威斯康辛州威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設，此外今年初鴻海在威州招募的美籍幹部，目前有26位正在台灣進行長期受訓計畫。

鴻海日前下半年度法說會中揭示威州計畫3B發展方向，包括廠房建設（Building）、人才培育（Body/Talents）、商機開拓（Business）。其中廠房基礎建設方面，趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用8000噸鋼材，占地100萬平方英尺，相當於13座美式足球場的面積。

在人才培育部分，鴻海指出由副董事長李傑親自率隊，接連到多所大學舉辦校園徵才，進行精英人才投入培訓計畫（Foxconn Future Leaders Program），已有來自美國普渡大學、西北大學、密西根大學、伊利諾大學、威斯康辛大學等畢業生，投身成為鴻海的生力軍。

為持續推動集團「長期、穩定、發展、科技、國際」的理念，鴻海也正培養威州單位的相關高科技人才，到全世界各廠區據點以及供應鏈、客戶端參觀學習，鴻海指出，美籍新秀每人平均受訓2000多個小時課程，研習內容包括AI人工智慧、光機電整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規劃行銷等等。

除了專業課程之外，培訓單位也安排他們每天有1小時的華文課程，並讓美籍幹部與台灣主管可以雙語溝通。（編輯：趙蔚蘭）1081119