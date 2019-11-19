台商回台投資遭控灌水 經長：拚經濟不必抹黑

（中央社記者廖禹揚台北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，民進黨指台商海外資金會回流，是用欺騙治理國家。經濟部長沈榮津下午澄清，台商回台確實已在落實，大家應該相挺拚經濟，不必抹黑。

經濟部臉書粉絲專頁下午發布影片，沈榮津親上火線提出3點說明，首先澄清台商回台投資定義，是在中國大陸投資2年以上，受美中貿易戰衝擊，決定回台投資且可帶動產業升級廠商皆可參加，「錢有沒有從中國大陸回來是假議題」，關鍵是投資要落實且合法。

其次，沈榮津強調，台商回台投資累計已達新台幣6971億元，並非0元，只要廠商願意公布，經濟部都會公布公司名稱及投資金額；第三，廠商已陸續開始購買機器、動土建廠，沈榮津也親自參加部分動土典禮，並表示若有疑慮，可以邀請立法委員一起去台商工廠參訪。

經濟部次長林全能18日在立法院答詢時表示，台商回台投資預計7成以上會用國內資金，3成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入，遭國民黨立委曾銘宗質疑台商回流訊息灌水，韓國瑜更在今天表示，民進黨指台商海外資金會回流，是用欺騙治理國家。

經濟部官員對中央社記者說明，境外資金匯回與台商投資是不同方案，目前掌握約有5家業者同時申請兩個方案，但並未限定匯回資金一定要用在台商回台投資方案中，業者基於商業機密，也不一定會完全揭露企業內部資金調度狀況，因此看不出是否有境外資金用於台商回台投資方案，「但不代表台商回台投資金額等於零」。

經濟部也列出2012年至2014年馬政府時代推動的台商回台政策，指其2年內帶動投資2414億元，實際落實僅約1500億，但今年推動的台商回台方案已帶動6971億元投資，預估今年可落實2255億，也確實帶動經濟成長率，使台灣連續3季名列亞洲4小龍第一。（編輯：林孟汝）1081119