元太與萊帕斯合作 推電子紙智慧藥盒包裝

（中央社記者潘智義台北19日電）電子紙領導廠商E Ink元太科技今天宣布，與環保紙塑先鋒萊帕斯永發公司（RyPax Wing Fat Inc.）在製藥應用領域合作，推出兼具智慧及永續的智慧藥盒包裝原型樣品。

元太引述研究調查報告，2018年智慧包裝市場的市值約353.3億美元，到2024年有望增長至443.9億美元，預計在2019至2024年間的年複合成長率為4.19%。

調查顯示，隨著消費者對科技產品的操作運用日漸嫻熟，對產品的需求逐日增長，智慧包裝不僅能夠滿足消費者對產品真實性的追求，也能提供更簡易的獲取產品資訊方式，鼓勵消費者使用環保產品。

E Ink元太科技強調，電子紙具備數位顯示特性，能以文字或圖像的形式顯示產品的重點資訊，可讓使用者說明更加清楚，以提升病患服藥的遵從性、提醒或警示使用者藥物產品的狀態，以確保用藥安全。

另外，電子紙做為理想的電子溝通媒介，可與有感測器的電子零組件整合、偵測與確認產品狀態，並在產品或包裝上，創造一個互動與連結的使用者介面。透過輕薄、耐用與軟性等特性，電子紙顯示器可與現有的包裝設計結合，無須大幅改變包裝盒子或瓶子的厚度與重量，也可內嵌於可重複使用的藥盒包裝。（編輯：楊玫寧）1081119